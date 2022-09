Инсайдер слил скриншоты (возможного) ремейка Silent Hill 2, авторы Until Dawn и The Quarry готовят ещё один масштабный хоррор, вышел боевой пропуск для Dota 2 — его разделили на две части, журналисты проанализировали боевую систему God of War: Ragnarök, игроки из России и Беларуси получили доступ к «бете» .