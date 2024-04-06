Самая маленькая электрическая Audi: как она будет выглядеть

Компания Audi с 2026 года собирается продавать исключительно электромобили. Ингольштадский автогигант подтвердил свою приверженность переходу на «батарейную» тягу и обещает, что в ближайшие годы его поклонники увидят ряд революций в модельной линейке бренда.