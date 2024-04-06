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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Самая маленькая электрическая Audi: как она будет выглядеть

Компания Audi с 2026 года собирается продавать исключительно электромобили. Ингольштадский автогигант подтвердил свою приверженность переходу на «батарейную» тягу и обещает, что в ближайшие годы его поклонники увидят ряд революций в модельной линейке бренда.

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