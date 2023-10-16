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Роспотребнадзор провел в Миллерово информационно-просветительское совещание по вакцинации

Территориальный отдел Роспотребнадзора совместно с «ЦРБ» в Миллеровском районе и «Центром гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово провел информационно-просветительское совещание по вакцинации Участники обсудили мероприятия по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2023 — 2024 годов, а также диспансеризацию, иммунизации против гриппа.

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