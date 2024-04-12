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Си и Ма продемонстрировали стремление к воссоединению Китая и Тайваня

Си и Ма продемонстрировали стремление к воссоединению Китая и Тайваня

В Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и бывшего тайваньского президента Ма Инцзю. Визит продлился 11 дней, во время которого политики много говорили о будущем мира, азиатского региона и отношениях двух стран.

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