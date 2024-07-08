Маячит ли «Стамбул II»?

Проблемы у Эрдогана с экономикой. Авторитет падает. Ему не сдать Путина надо, а помощь от России получить хоть какую.

Зачем в Стамбул ехать? Вот сам в Москве, договаривайся.

Светлана Коваленкова

Ну то ,что у Хакамады кукуха поехала это известно давно! Пусть лечится! А переговоры, очередной обман! У Меркель прокатило, почему бы не попробовать другим! Авось опять клюнут!? А Орбан кем хочет стать????? Так старается нас …….????