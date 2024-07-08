Можно говорить об активизации очередных «мирных усилий» вокруг Украины, свои «мирные планы» предлагают многие.
Маячит ли «Стамбул II»?
Комментарии
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Кошмар
Проблемы у Эрдогана с экономикой. Авторитет падает. Ему не сдать Путина надо, а помощь от России получить хоть какую.
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4 час.
Надежда Белугина
Зачем в Стамбул ехать? Вот сам в Москве, договаривайся.
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2 час.
Светлана Коваленкова
Ну то ,что у Хакамады кукуха поехала это известно давно! Пусть лечится! А переговоры, очередной обман! У Меркель прокатило, почему бы не попробовать другим! Авось опять клюнут!? А Орбан кем хочет стать????? Так старается нас …….????
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55 мин.
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