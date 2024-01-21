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Федоров о том, почему ЦСКА сыграл с «Торпедо» в три звена: «Состав сборной СССР составлял из трех звеньев. В 1-м периоде было 7 голевых моментов против нас, во втором – 15»

ЦСКА проиграл «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Получается, можно всю игру действовать в три звена и делать это успешно? – Вы наталкиваете меня на воспоминания от 1972 года.

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