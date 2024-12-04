ИБ-эксперт Смилянец назвал задержание хакера Wazawaka в РФ шагом навстречу США

Задержание в Калининграде хакера Михаила Матвеева (Wazawaka), за поимку которого ФБР объявила награду в $10 млн, является дипломатическим сигналом России для США и знаком возобновления партнерства между спецслужбами стран по части киберпреступлений.
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