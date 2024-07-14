АО «Транснефть - Север» в I полугодии 2024 года выполнило диагностику более 1 тыс. км трубопроводов в 4 регионах

АО «Транснефть – Север» в первом полугодии 2024 выполнило диагностику 1167,4 км магистральных нефтепроводов в зоне своей ответственности - в Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии