Сериал “Ландыши” побил рейтинги проекта “Слово пацана”

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», снятый в Вологодской области, стремительно завоевывает популярность и уже занял 84-е место в рейтинге «Кинопоиск» ТОП-250, обойдя культовый проект «Слово пацана», который располагается на 192-м месте с рейтингом 8.