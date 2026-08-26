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Zero Hedge

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Oil Extends Decline As Rubio Rules Out New Strikes, Iran-Oman Transit Deal Nears Finalization

Oil Extends Decline As Rubio Rules Out New Strikes, Iran-Oman Transit Deal Nears Finalization

Oil Extends Decline As Rubio Rules Out New Strikes, Iran-Oman Transit Deal Nears Finalization An IRGC spokesman has announced Wednesday that Iran and Oman have reached agreements on their share of the Strait of Hormuz and its revenues, according toTasnim news agency.

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