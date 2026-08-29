На Алтае ребенок потерял палец после катания на детской горке

В Горно-Алтайске мальчик 2024 года рождения пострадал, когда катался на детской горке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
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