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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал кризис на Украине следствием долгосрочного дисбаланса в безопасности Европы

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал кризис на Украине следствием долгосрочного дисбаланса в безопасности Европы

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в пятницу, 13 января, выразил мнение, что кризис на Украине является следствием длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

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