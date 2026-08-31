Вокруг президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сформировался узкий круг доверенных лиц, и одна из ключевых фигур — итальянский юрист Марио Галлавотти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин объяснил, п...
- ВВ Запад нанёс себе ...
- Israel Hayom: сам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым