День города в СВАО: афиша праздничных мероприятий

5 и 6 сентября Москва отмечает 879-летие. В Северо-Восточном округе для жителей и гостей подготовили насыщенную программу: концерты на главных сценах, танцевальные вечера, интерактивы для детей и выступления звёзд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В храме Усекновен...
- Старинное здание ...
- СА Собянин: Новая эс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым