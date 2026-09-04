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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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День города в СВАО: афиша праздничных мероприятий

День города в СВАО: афиша праздничных мероприятий

5 и 6 сентября Москва отмечает 879-летие. В Северо-Восточном округе для жителей и гостей подготовили насыщенную программу: концерты на главных сценах, танцевальные вечера, интерактивы для детей и выступления звёзд.

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