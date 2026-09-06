Что противопоставить охоте Киева за генералами ВС РФ

Есть вопросы, которые требуют ответа и которые уже трудно замолчать, в свете очередного ЧП с высокопоставленным российским военным, на этот раз в Саратовской области.
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Что противопоставить? А что, на Украине нет генералов, СБУшников, или ГУРовцев? Да полно. Все упирается в беззубость ГРУ и ФСБ, давно не способных на точечные спецоперации на территории врага.