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Позитив для оптимистов

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Что противопоставить охоте Киева за генералами ВС РФ

Что противопоставить охоте Киева за генералами ВС РФ

Есть вопросы, которые требуют ответа и которые уже трудно замолчать, в свете очередного ЧП с высокопоставленным российским военным, на этот раз в Саратовской области.

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