«12 килограммов счастья»: дочь Заворотнюк рассказала об изменениях во время беременности

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась радостной новостью о первой беременности. Девушка наслаждается новым опытом, несмотря на набранные килограммы и предстоящий непростой предродовой период.
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