Сбер предложил НКО разработать цифровые решения для социальной помощи

В Сбере стартовал третий сезон конкурса «Лидеры социальной индустрии». Социальные предприниматели в статусе НКО со всей России смогут подать заявки с 7 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе компании.
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