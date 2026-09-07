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Сбер предложил НКО разработать цифровые решения для социальной помощи

Сбер предложил НКО разработать цифровые решения для социальной помощи

В Сбере стартовал третий сезон конкурса «Лидеры социальной индустрии». Социальные предприниматели в статусе НКО со всей России смогут подать заявки с 7 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

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