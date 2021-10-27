Berg PRESS

361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks33
    для них деньги не пахнутУкраина вынуждена...
  • Иван Иванов
    до каких пор будут поддерживать нацистскую сволочь?????????Украина вынуждена...
  • Сергей Яминов
    Только вот почему мы Россия стесняемся помогать своим гражданам РФ в Донбассе, если НАТО и США давно и ежедневно помо...Донбассу придётся...

Экс-губернатор Томска Кресс рассказал, что ела Меркель во время визита в город в 2006 году

Экс-губернатор Томска Кресс рассказал, что ела Меркель во время визита в город в 2006 году

НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Ангеле Меркель, которая в 2006 году вскоре после вступления на пост канцлера Германии посещала Томск, понравились котлеты из медвежатины, рассказал РИА Новости экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх