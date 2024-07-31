Российский танкист рассказал о феноменальной точности пушки танка Т-80

Наводчик Космос: пушка танка Т-80 обладает феноменальной точностью стрельбы Оператор-наводчик танка Т-80БВ с позывным Космос рассказал о феноменальной точности пушки танка Т-80, применяющегося в ходе специальной военной операции.
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