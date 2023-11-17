Бердыев: Доллар теряет свое мировое лидерство

Американская валюта постепенно утрачивает свое лидерство в мире, обрушение госдолга США может превзойти по масштабам кризис 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
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