Бердыев: Доллар теряет свое мировое лидерство

Американская валюта постепенно утрачивает свое лидерство в мире, обрушение госдолга США может превзойти по масштабам кризис 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.