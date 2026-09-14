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Царьград

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Самый молодой министр России вывел за рубеж и активы, и деньги. Дальше организовал побег

Самый молодой министр России вывел за рубеж и активы, и деньги. Дальше организовал побег

Карьеру бывшего министра цифрового развития Николая Никифорова можно назвать фантастической. На последнем курсе ВУЗа уже замгендиректора ИТ-компании.

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