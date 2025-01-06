Карлсон, который вырос и стал вредным

Для страны с населением чуть более 10 миллионов человек тот факт, что Швеция может поддерживать собственную программу по созданию истребителей, которые в первую очередь предназначены для удовлетворения внутренних потребностей, впечатляет.
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