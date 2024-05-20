Великая любовь, тоска по родным краям, дворцовые перевороты и связи на стороне: как пленительные чужестранки становились женами наследников русского престола.

Мария Александровна, жена Александра II. Александра Федоровна, жена Николая II. Мария Федоровна, жена Павла IПосле петровских реформ невест для императора почти всегда искали у принцесс из других государств.
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