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N-TV: военный самолёт разбился вблизи американской базы в ФРГ

N-TV: военный самолёт разбился вблизи американской базы в ФРГ

Военный самолёт потерпел крушение вблизи американской базы Шпангдалем в ФРГ, передаёт N-TV. «В районе авиабазы ​​ВВС США Шпангдалем (регион Айфель, федеральная земля Рейнланд-Пфальц) потерпел крушение военный самолёт», — говорится в публикации.

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