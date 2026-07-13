НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

Правительство наметило ключевые шаги по развитию здравоохранения

Правительство наметило ключевые шаги по развитию здравоохранения

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года — документ охватывает 15 тематических блоков и нацелен на повышение доступности медпомощи, профилактику заболеваний и внедрение передовых технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии