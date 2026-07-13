Правительство наметило ключевые шаги по развитию здравоохранения

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года — документ охватывает 15 тематических блоков и нацелен на повышение доступности медпомощи, профилактику заболеваний и внедрение передовых технологий.
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