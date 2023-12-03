Global Look Press/Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency Целью вмешательства Америки в украинский конфликт на самом деле была необходимость модернизации оборонной промышленности государства на $40 млрд, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 3 декабря.