Это была не просто стройка – общие стремления и ценности, единая идея созидания лучшего будущего для своей Родины – вот из чего сложены знаменитые объекты прошлого столетия.
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Это была не просто стройка – общие стремления и ценности, единая идея созидания лучшего будущего для своей Родины – вот из чего сложены знаменитые объекты прошлого столетия.
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