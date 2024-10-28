«Ковбойская» дипломатия, или Трамп Харрис не слаще

Я уже не раз в последнее время обращался к теме «А чем конкретно, с точки зрения России, возможный успех на выборах в США Дональда Трампа отличается от всё менее вероятной победы Камалы Харрис»? И есть ли вообще между ними принципиальная разница.
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