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  • Владимир Негода
    это все делается целенаправленно , кому-то вся эта муть очень выгодна ..... а на наше мнение наплевать .....Русские и пустота
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    Отличная новость.МВД выпустило раз...
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    Баул, вокзал или аэропорт и на хрен из России! Поголовно!Русские и пустота

Скандалы, интриги, расследования. Охоту на русских генералов остановил один визит в зону СВО

Скандалы, интриги, расследования. Охоту на русских генералов остановил один визит в зону СВО

Царьград ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.

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