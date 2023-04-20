Скандалы, интриги, расследования. Охоту на русских генералов остановил один визит в зону СВО

Царьград ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.
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