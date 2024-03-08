Гол Воронкова помог «Коламбусу» победить «Эдмонтон»

«Коламбус» одержал третью победу в последних четырех встречах. В ночь на 8 марта в Коламбусе (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз».
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