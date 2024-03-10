Кто стал президентом в Пакистане

В субботу Асиф Али Зардари был избран президентом Пакистана на пятилетний срок. Зардари был избран 411 голосами против 181 голоса за кандидата от оппозиции в коллегии выборщиков, состоящей из двух палат парламента в Исламабаде и четырех региональных ассамблей.