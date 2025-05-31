У шамана выходной: Nytt Land вызывают духов, Патрисия Каас подводит итоги

Последний месяц весны преподнес слушателям несколько сюрпризов — от всеобъемлющей антологии творчества Патрисии Каас и переиздания авангардного джаза советских времен до реконструкции шаманских заклинаний и электронных экспериментов молодого поколения музыкантов.
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