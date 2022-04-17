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Кенни Смит: «Марк Джексон смог бы привести «Лейкерс» к чемпионскому титулу»

Двукратный чемпион НБА, ныне телеведущий TNT Кенни Смит считает, что Марк Джексон сможет привести к «Лейкерс» к титулу, если станет главным тренером команды.

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