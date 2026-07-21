Тамбовской актрисе Елене Фёдоровой присвоено звание "Заслуженный артист РФ"

Указом президента России Владимира Путина за многолетний плодотворный труд, весомый вклад в развитие культуры в регионе и популяризацию театрального искусства актрисе Тамбовского академического драматического театра, ведущему мастеру сцены Елене Фёдоровой присвоено Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
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