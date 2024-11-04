Экс-офицер СБУ Прозоров: Запад ликвидирует или спишет Зеленского

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости заявил, что Запад рано или поздно откажется от поддержки или даже ликвидирует главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы заменить его на более подходящего для переговоров с Россией лидера.