В Тамбовской области устроят гонки между дронами

В Тамбове 8-го июня пройдут соревнования "Гонки дронов – весна 2024". Более 50 спортсменов из разных областей, включая Тамбовскую, Орловскую, Нижегородскую и Рязанскую, будут участвовать в управлении летающими аппаратами.
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