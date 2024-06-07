В Тамбовской области устроят гонки между дронами

В Тамбове 8-го июня пройдут соревнования "Гонки дронов – весна 2024". Более 50 спортсменов из разных областей, включая Тамбовскую, Орловскую, Нижегородскую и Рязанскую, будут участвовать в управлении летающими аппаратами.