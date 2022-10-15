Театр абсурда

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Страна проснулась

Страна проснулась

из тгк Лобаева на улицах Москвы - иконы вместо коммерческой рекламы. На ГУМе и в других местах. Происходит это потому, что некоторые коммерческие компании, добровольно отказавшись от прибыли, приняли такое решение в это судьбоносное для нас время.

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