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Наталья Цзю поехала за чемпионом в Австралию — и девять лет жила со свекровью

Наталья Цзю поехала за чемпионом в Австралию — и девять лет жила со свекровью

Двадцать лет Наталья Цзю строила жизнь вокруг карьеры мужа: заботилась о доме и детях, поддерживала Костю после поражений, следила, чтобы ничто не отвлекало его от бокса.

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