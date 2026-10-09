Наталья Цзю поехала за чемпионом в Австралию — и девять лет жила со свекровью

Двадцать лет Наталья Цзю строила жизнь вокруг карьеры мужа: заботилась о доме и детях, поддерживала Костю после поражений, следила, чтобы ничто не отвлекало его от бокса.
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