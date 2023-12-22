Медведково
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Медведково

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Детская площадка и зона воркаута появится рядом с КДЦ «Полярный»

С жителями района Южное Медведково обсудили концепцию благоустройства территории рядом с новым культурно-досуговым центром «Полярный», который сейчас активно строится, — сообщили в пресс-службе Префектуры СВАО.

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