Детская площадка и зона воркаута появится рядом с КДЦ «Полярный»

С жителями района Южное Медведково обсудили концепцию благоустройства территории рядом с новым культурно-досуговым центром «Полярный», который сейчас активно строится, — сообщили в пресс-службе Префектуры СВАО.
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