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Царьград

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Интенсивные бои в Курской области: русские силы против бронетехники ВСУ

Интенсивные бои в Курской области: русские силы против бронетехники ВСУ

В Курской области, у хутора Олешня, продолжаются упорные бои. Русские силы выдавливают противника, активно используя штурмовые группы и артиллерию.

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