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Юрий Чернов сравнил артистов Талашко и Сагдуллаева из «В бой идут…»

Юрий Чернов сравнил артистов Талашко и Сагдуллаева из «В бой идут…»

Народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, наиболее яркими из которых стал ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», высказал свое отношение к ситуации в Донбассе и своему бывшему другу, 77-летнему народному артисту Украины Владимиру Талашко.

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