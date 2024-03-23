Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • егор
    Да...эту всю Азию пора выселять из россии.это мина замедленного действия.их стало много.россия стала мало походить на...Нападение на "Кро...
  • Людмила
    Приезжать должны только те !!!! кто работает, а они напривозили всех жен и детей, вот нафига они нам здесь нужны !!!?...Кто помог устроит...
  • Игорь Петров
    Посетитель «Кроку...

Власти Украины прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле". Хватило двух слов

Власти Украины прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле". Хватило двух слов

Михаил Подоляк и представитель ГУР утверждают, что Киев непричастен к тому, что произошло в Подмосковье 22 мартаВ пятницу вечером стало известно, что в "Крокус сити холле" произошёл теракт, жертвами которого стали не менее 60 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИГ
Ирина Галивец
Хохлам верить нельзя.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх