Власти Украины прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле". Хватило двух слов

Михаил Подоляк и представитель ГУР утверждают, что Киев непричастен к тому, что произошло в Подмосковье 22 мартаВ пятницу вечером стало известно, что в "Крокус сити холле" произошёл теракт, жертвами которого стали не менее 60 человек.