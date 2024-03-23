Власти Украины прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле". Хватило двух слов

Михаил Подоляк и представитель ГУР утверждают, что Киев непричастен к тому, что произошло в Подмосковье 22 мартаВ пятницу вечером стало известно, что в "Крокус сити холле" произошёл теракт, жертвами которого стали не менее 60 человек.
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