Ростех займется развитием радиофотоники

«Ростех» объявил о том, что НИИ «Полюс» займется новым и весьма перспективным технологическим направлением — специалисты института начнут масштабные исследования в области радиофотоники, что в будущем даст реальную возможность передавать существенные объемы данных на сверхвысоких скоростях.