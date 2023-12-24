Ростех займется развитием радиофотоники

«Ростех» объявил о том, что НИИ «Полюс» займется новым и весьма перспективным технологическим направлением — специалисты института начнут масштабные исследования в области радиофотоники, что в будущем даст реальную возможность передавать существенные объемы данных на сверхвысоких скоростях.
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