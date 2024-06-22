Нативное 4K и не только: Эксперты из Digital Foundry прокомментировали отличия Metal Gear Solid Δ: Snake Eater от оригиналаРемейк, по сути, сохранит ту же композицию сцен, но с многочисленными визуальными улучшениями, релизованными благодаря возможностям Unreal Engine 5.