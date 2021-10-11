smi.today

1 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Аэропланы одноразового использования??? Что то это напоминает изделие №... Вперед ХохлоДержавия!!!Киев планирует за...
  • Россиянин
    Потом признают ЛГБТ. Иначе в ЕС не примут. Только через задницу.В Молдавии внедре...
  • Владимир Соловьев
    Учат, учат амеры "бойцового" пса, а он только хвостом виляет!«Хотят сделать бо...

Мнение: Байкал может быть продан иностранным компаниям без торгов?

Мнение: Байкал может быть продан иностранным компаниям без торгов?

Беспрепятственно передавать в долгосрочную аренду или продавать землю на Байкале иностранным компаниям позволят новые законы, пишет научный обозреватель Миша Ковальски 11 октября в материале для Babr24.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх