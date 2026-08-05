Участвовавшего в реалити-шоу трансгендера арестовали за сексуальное насилие над ребенком

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Трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Сидни Старра, участвовавшего в американском реалити-шоу «Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк» (Love & Hip Hop: New York), арестовали за сексуальное насилие над ребенком.