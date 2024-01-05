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Остапенко – судье на вышке: «Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь»

Остапенко – судье на вышке: «Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь»

Остапенко была недовольна решением Джули Кьендли в матче против Виктории Азаренко. При счете 4:4 в решающем сете мяч задел трос после приема Остапенко и упал на сторону Азаренко.

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