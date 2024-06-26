Ракетная опасность второй раз за утро объявлена в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новой ракетной опасности в регионе. «Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — написал он в Telegram.
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