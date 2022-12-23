Стали известны подробности дела начальника Центрального ОБЭП Новосибирска

Источники утверждают, что компромат на высокопоставленного полицейского нашли блогеры из Москвы.В Новосибирске 20 декабря был задержан руководитель Центрального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор Александр Умеров.
Источники утверждают, что компромат на высокопоставленного полицейского нашли блогеры из Москвы.В Новосибирске 20 декабря был задержан руководитель Центрального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор Александр Умеров.
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