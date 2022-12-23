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Стали известны подробности дела начальника Центрального ОБЭП Новосибирска

Стали известны подробности дела начальника Центрального ОБЭП Новосибирска

Источники утверждают, что компромат на высокопоставленного полицейского нашли блогеры из Москвы.В Новосибирске 20 декабря был задержан руководитель Центрального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор Александр Умеров.

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