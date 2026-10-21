India’s largest state-owned refiner, Indian Oil Corporation (IOC), will reduce slightly the volumes of Middle East crude oil it will buy under annual term deals in the 2027/2028 fiscal year starting next March, amid uncertainty of supply from the region, an anonymous source with knowledge of the plans told Reuters on Wednesday.
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